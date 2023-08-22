طقس الثلاثاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-08-22 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى جد حار بكل من مناطق الغرب، والسايس، ووالماس، والسهول الممتدة غرب الأطلس، وداخل منطقة سوس، والجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة

ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى، إضافة إلى شمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات فوق كل من مرتفعات الأطلس، وسهول تادلة، والرحامنة، وشمال المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، كما ستكون مرفوقة بهبات للرياح تحت الرعد.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بالجنوب الشرقي للبلاد. كما ستلاحظ هبات لرياح قوية شيئا ما بجنوب البلاد وبمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 34 درجة بالمناطق الوسطى للبلاد، والسايس، والغرب، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 18 درجة بالهضاب العليا الشرقية وبمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 24 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا أو لن يطرأ عليها أي تغيير مهم. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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