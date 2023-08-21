المغرب يعزز ترسانته بنسخة حديثة من صواريخ “TOW” الأمريكية الرادعة

2023-08-21 / 22:17
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هبة بريس - الرباط

فازت شركة On-Point Defense Technologies الأمريكية بعقد قيمته 8.597609 دولار لتسليم مجموعة من بطاريات TOW 2A المضادة للدبابات إلى المغرب وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن “البيع المقترح لصواريخ TOW 2A ومنصات إطلاق TOW سيعزز جهود المغرب لتطوير قدرة دفاع بري متكامل” مشيرة الى أن “إن دفاعًا وطنيًا قويًا وقوة عسكرية مخصصة سيساعدان المغرب في الحفاظ على جهوده للحفاظ على الاستقرار”.

وتتوفر عدد من الدول على هذه الصواريخ مثل إسرائيل والكويت والأرجنتين والأردن والعربية السعودية. كما يتوفر المغرب عليها، ولكن من نسخ قديمة، الى جانب صواريخ مشابهة من صنع فرنسي-ألماني وهي HOT.

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