كناوى المرسى تتألق في احتفالية مبهرة بالفقيه بن صالح

القسم الفني: هبة بريس

أحيت فرقة كناوة المرسى التابعة لجمعية شباب الغد للثقافة والتنمية الاجتماعية بالفقيه بن صالح يوم أمس، بدار الشباب ام الربيع، حفلا فنيا كناويا رائعا، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لثورة الملك والشعب..

هذه الاحتفالية التي استحسنها الجمهور العميري بشكل كبير، نظمت بشراكة مع الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والإجتماعية والرياضية بالفقيه بن صالح، وبتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب ومجلس دار الشباب أم الربيع.

كما تميز اللقاء الفني، الذي خلق متنفسا حقيقيا للجمهور في هذه الأجواء الحارة، بمشاركة ممتعة للثنائي الكوميدي ” فيه بيه ” أنس تابيث ومحمد ناجين.

وعرف هذا الحفل، الذي نظم تحت اشراف فني لعبد الجليل أبو عنان، حضور جمهور وازن بدار الشباب، الذي تجاوب مع فقرات هذا الحفل التراثي الكناوي لفرقة كناوة المرسى برئاسة المعلم زكرياء علالي وباقي اعضاء الفرقة، وهم أسامة وبدي، ونور بوعابيدي، يوسف حموصة، وأسامة أزادو، ثم ياسين الملياني.

ويرتقب ان تحيي المجموعة الفنية التراثية، في اطار برنامجها الصيفي، عددا من السهرات الفنية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، ولقاء الجمهور العاشق لفن كناوة الذي يشكل جزء ثريا من الهوية الفنية والثقافية الوطنية.

يشار الى ان فرقة كناوة المرسى، هي الفرقة الأولى من نوعها على مستوى جهة بني ملال خينفرة التي تشتغل على هذا النوع، ولها صيت فني واسع، حيث اثمرت تجربتها الموسيقية الفريدة تألقها في العديد من المشاركات بمهرجانات و تظاهرات فنية بمختلف ربوع المملكة.

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