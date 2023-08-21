الحسيمة ..التشهير يقود سيدة للسجن والغرامة

هبة بريس - الحسيمة

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري ادانة متهمة بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليها بالحبس موقوف التنفيذ.

وجاء قرار هيئة المحكمة ، بعدما توبعت المتهمة من قبل النيابة العامة المختصة من اجل توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم والتقاط صورة شخص وتوزيعها دون موافقة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وتم مؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليه وعقابه بسبعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.

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