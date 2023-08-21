غضب شعبي بالعراق بعد بث فيديو إباحي على شاشة إعلان بالشارع العام

2023-08-21 / 21:31
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هبة بريس - وكالات

بعد أقل من 24 ساعة فقط، كشفت وزارة الداخلية العراقية، تفاصيل قرصنة إحدى شاشات العرض الإعلانية وسط العاصمة بغداد، وبث مواد إباحية مخلة بالآداب عبرها.

وذلك في بيان جاء فيه:

بناء على توجيهات وزير الداخلية في متابعة تهكير إحدى شاشات العرض الإعلانية في ساحة عقبة بن نافع بالعاصمة بغداد، وبث مواد مخلة بالآداب، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد استحصال الموافقات القضائية ومن خلال العمل الميداني والتدقيق ومتابعة كاميرات المراقبة، من إلقاء القبض على المتهم الذي قام بالتهكير.

إذ تبين وبحسب التحقيقات الأولية معه أنه أقدم على هذا الفعل اللا أخلاقي بسبب مشاكل مادية مع صاحب الشركة المالكة لشاشة العرض.
دونت أقواله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى المحكمة لتصديق أقواله قضائيا.

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، قد أعلنت صباح الأحد، عن إلقاء القبض على المتهم.

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تعليق واحد

  1. الشعوب الحية واللتي لها غيرة على عقيدتها وعلى عاداتها واعرافها طبعا يكون له رد ورفض وغضب ممن يحاولون جس نبض الشارع بتلك التصرفات
    اما عندنا لم تعد هناك غيرة ولا ملة لدى المسؤولين ولا افواج عديدة من الشعب خربوا عقيدتنا وثقافتنا باعلامهم المسموم وما يستوردونه من نجاسة وعهر باسم الحرية
    اما الحرية الحقيقية لا يستوردونها

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