سلوك جديد يجر انتقادات على رئيس اتحاد الكرة الاسباني أمام الملكة ليتيزيا

هبة بريس - متابعة

بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت لرئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس ريبياليس ، اثر قبلته على شفتي لاعبة المنتخب الاسباني ، ظهر هذا الأخير في حركة أخرى وصفت ب”غير الاخلاقية ” في المباراة النهائية ، أمام الملكة ليتيزيا .

وظهر رئيس اتحاد الكرة الاسباني في لقطة مصورة وهو يتفاعل بقوة مع أهداف المنتخب الاسباني للسيدات في المباراة النهائية أمام انجلترا، حيث لمس عضوه التناسلي أمام أنظار الملكة ليتيزيا .

وقالت لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني هيرموسو الأحد إن تقبيلها على شفتيها من قبل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس “تصرف عاطفي طبيعي”.

وتعرض روبياليس لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتفاله مع هيرموسو خلال حفل التتويج بكاس العالم للسيدات الأحد بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 لتحقق اللقب لأول مرة.

وكانت لاعبة خط الوسط قد صرحت عبر بث مباشر على إنستاغرام بعد المباراة قائلة “لم يعجبني ذلك”، على الرغم من أنها كانت تضحك وهي تتحدث.

وقالت هيرموسو في وقت لاحق عبر تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني “كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم”.

وأضافت “الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان…. لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم”.

وأهدرت إيرموسو ركلة جزاء في المباراة لكن إسبانيا صمدت لتفوز بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.

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