في خضم أزمة النيجر ..زعيم “فاغنر” يظهر في فيديو جديد بافريقيا

2023-08-21 / 20:56
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هبة بريس - وكالات

ظهر زعيم مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته في “تلغرام” مساء الإثنين، ملمحا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا حيت يتمدد نشاط المجموعة.

وكان بريغوجين يرتدي في الفيديو زي “فاغنر” العسكري ويحمل بندقية “كلاشنيكوف”، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

وقال بريغوجين في الفيديو المقتضب:

“نحن نعمل. درجة الحرارة تفوق الخمسين درجة مئوية وهو ما نحبه”.
“مجموعة فاغنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات”.
“إفريقيا أكثر حرية. العدل والسعادة للأمم الإفريقية. نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى”.
“ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها”.
ولم يذكر بريغوجين صراحة أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه في حديثه لمح إلى أنه في إفريقيا حيث الحرارة المرتفعة هذه الأيام وحيث تنشط المجموعة، التي برز اسمها على السطح مجددا بعد الانقلاب العسكري في النيجر.

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