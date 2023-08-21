الأساتذة “حاملي الشواهد ” يتوعدون بنموسى بدخول مدرسي “ساخن”

2023-08-21 / 20:21
1
هبة بريس - الرباط

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، أن الاخيرة تتحمل مسؤولية الاحتقان داخل المشهد التعليمي ، الأمر الذي ينذر ببداية موسم دراسي “ساخن” بحسب بيان توصلنا بنسخة منه .

وأضافت التنسيقية في بيانها أنه “في ظل الوضع المبهم والغامض الذي يعيشه الأساتذة حاملي الشهادات، وتأخر الإعلان عن المذكرة المتوافق عليها مع النقابات الأكثر تمثيلية بحضور رئيس الحكومة، بناء على إتفاق 18 يناير 2023 وكذا الاتفاق المرحلي 14 يناير 2023، الرامي لإخراج المذكرة المتوافق عنها”.

وأشار بيان التنسيقية أن “حكومة أخنوش والوزارة الوصية، أبانوا عن زيف شعاراتهم، وكذا النقض بالتعهدات والالتزامات المبرمة مع الشغيلة التعليمية”، مضيفا أن “في خضم مستجدات مسودة النظام الأساسي لموظفي الوزارة، فتنسيقية حاملي الشهادات ناضلت لأزيد من 7 سنوات لأجل ملفها المطلبي”.

واستنكر البيان ما أسماه “تماطل وزارة بنموسى في تسوية ملفها المطلبي، المعمر لأزيد من 8 سنوات في دهاليز الوزارة”، مؤكدة أنها “لن تتوانى على الدخول في أشكال نضالية بداية من الموسم الدراسي المقبل، مطالبة جل الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الملف وإيلائه الأهمية المستحقة”.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة السرية بأكادير

بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم…

2023-08-22 / 12:20
Photo of مغربي يفوز بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن الكريم

مغربي يفوز بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن…

2023-08-22 / 12:16
Photo of ليالي المحمدية.. سهرات و معارض استقطبت رقما قياسيا من الزوار

ليالي المحمدية.. سهرات و معارض استقطبت رقما قياسيا من…

2023-08-22 / 11:35
Photo of المغرب يستضيف إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان

المغرب يستضيف إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال…

2023-08-22 / 11:34
Photo of الرصاص يلعلع بالعطاوية لإيقاف شخص اعتدى على شرطي بسلاح أبيض

الرصاص يلعلع بالعطاوية لإيقاف شخص اعتدى على شرطي بسلاح…

2023-08-22 / 10:07
Photo of أعياد وعطل وأدوات مدرسية.. الثلاثي المُلازم للأسر المغربية

أعياد وعطل وأدوات مدرسية.. الثلاثي المُلازم للأسر المغربية

2023-08-22 / 09:26
Photo of طقس الثلاثاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-08-22 / 09:09
Photo of إعلام إيطالي: المغرب مزود مستقبلي رئيسي لأوروبا بالطاقة النظيفة

إعلام إيطالي: المغرب مزود مستقبلي رئيسي لأوروبا بالطاقة النظيفة

2023-08-21 / 23:19
Photo of عيد الشباب .. فرقة الطيران الاستعراضي تقدم عرضا جويا باهرا في سماء الحسيمة

عيد الشباب .. فرقة الطيران الاستعراضي تقدم عرضا جويا…

2023-08-21 / 22:30
Photo of المغرب يعزز ترسانته بنسخة حديثة من صواريخ “TOW” الأمريكية الرادعة

المغرب يعزز ترسانته بنسخة حديثة من صواريخ “TOW” الأمريكية…

2023-08-21 / 22:17

تعليق واحد

  1. ما علاقة الوزارة بشهادتك التي حصلت عليها على حساب تعلم التلاميذ من جهة و من جهة اخرى هل طالبتك الوزارة بتحضير شهادة ما فقد تم توظيفك على اساس شهادة معينة و انت تستفيذ مما يخوله القانون في هذا الاطار و انتهينا ….بعض ناس التعليم اصبحوا استغلاليين و شخصانيين و اصحاب سلالم فقط اما الاداء فذهب مع اصحابه الذين كنا و لا زلنا نحترمهم و نبجلهم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق