الأساتذة “حاملي الشواهد ” يتوعدون بنموسى بدخول مدرسي “ساخن”

2023-08-21 / 20:21
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هبة بريس - الرباط

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، أن الاخيرة تتحمل مسؤولية الاحتقان داخل المشهد التعليمي ، الأمر الذي ينذر ببداية موسم دراسي “ساخن” بحسب بيان توصلنا بنسخة منه .

وأضافت التنسيقية في بيانها أنه “في ظل الوضع المبهم والغامض الذي يعيشه الأساتذة حاملي الشهادات، وتأخر الإعلان عن المذكرة المتوافق عليها مع النقابات الأكثر تمثيلية بحضور رئيس الحكومة، بناء على إتفاق 18 يناير 2023 وكذا الاتفاق المرحلي 14 يناير 2023، الرامي لإخراج المذكرة المتوافق عنها”.

وأشار بيان التنسيقية أن “حكومة أخنوش والوزارة الوصية، أبانوا عن زيف شعاراتهم، وكذا النقض بالتعهدات والالتزامات المبرمة مع الشغيلة التعليمية”، مضيفا أن “في خضم مستجدات مسودة النظام الأساسي لموظفي الوزارة، فتنسيقية حاملي الشهادات ناضلت لأزيد من 7 سنوات لأجل ملفها المطلبي”.

واستنكر البيان ما أسماه “تماطل وزارة بنموسى في تسوية ملفها المطلبي، المعمر لأزيد من 8 سنوات في دهاليز الوزارة”، مؤكدة أنها “لن تتوانى على الدخول في أشكال نضالية بداية من الموسم الدراسي المقبل، مطالبة جل الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الملف وإيلائه الأهمية المستحقة”.

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