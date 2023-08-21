رئيس البرلمان الجزائري يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران

2023-08-21 / 19:53
1
هبة بريس - متابعة

استقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)، إبراهيم بوغالي، وفق بيان للبرلمان الجزائري..

وقال بيان البرلمان الجزائري إلى أن الطرفين أجريا محادثات “معمقة” تناولت جوانب من التعاون بين البلدين واستعرضت عددا من القضايا الراهنة، لافتا إلى أنه خلال هذه المحادثات،

وتحاول الجزائر جاهدة جر حلفائها الى تبني مواقف معادية للوحدة الترابية كما هو الشأن بالنسية لايران، الا ان التقارب السعودي الايراني الاخير واثاره الايجابية على العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرباط دفع بالجزائر الى التحرك خوفا من تغيير البلد الشيعي لموقفه تجاه قضية الصحراء المغربية .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كوريا الشمالية تطلق أول رحلة ركاب منذ 3 سنوات

كوريا الشمالية تطلق أول رحلة ركاب منذ 3 سنوات

2023-08-22 / 11:06
Photo of ترامب: سأسلم نفسي للسلطات في جورجيا يوم الخميس

ترامب: سأسلم نفسي للسلطات في جورجيا يوم الخميس

2023-08-22 / 10:28
Photo of إيلون ماسك يعترف: “منصة X قد تفشل”

إيلون ماسك يعترف: “منصة X قد تفشل”

2023-08-22 / 09:57
Photo of ملك اسبانيا يبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء

ملك اسبانيا يبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب لاختيار مرشح…

2023-08-21 / 23:32
Photo of حرب الأجنحة..هل أعــ..ـدم الشنقريحة مدير الأمن والاتصالات بالرئاسة الجزائرية ؟

حرب الأجنحة..هل أعــ..ـدم الشنقريحة مدير الأمن والاتصالات بالرئاسة الجزائرية…

2023-08-21 / 23:01
Photo of سلوك جديد يجر انتقادات على رئيس اتحاد الكرة الاسباني أمام الملكة ليتيزيا

سلوك جديد يجر انتقادات على رئيس اتحاد الكرة الاسباني…

2023-08-21 / 21:24
Photo of في خضم أزمة النيجر ..زعيم “فاغنر” يظهر في فيديو جديد بافريقيا

في خضم أزمة النيجر ..زعيم “فاغنر” يظهر في فيديو…

2023-08-21 / 20:56
Photo of بسبب خريطة المغرب..عسكر الجزائر يشنون حملة لجمع مجسمات الكرة الأرضية

بسبب خريطة المغرب..عسكر الجزائر يشنون حملة لجمع مجسمات الكرة…

2023-08-21 / 19:12
Photo of بريطانيا.. السجن مدى الحياة لممرّضة أدينت بقت.ل 7 رضّع

بريطانيا.. السجن مدى الحياة لممرّضة أدينت بقت.ل 7 رضّع

2023-08-21 / 17:52
Photo of مصر.. حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

مصر.. حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

2023-08-21 / 14:05

تعليق واحد

  1. زيارة تمت خوفا من اعتراف ايران بمغربية الصحراء و كدلك كناية في الامارات التي تساند وحدة المغرب الترابية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق