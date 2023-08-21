رئيس البرلمان الجزائري يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران

هبة بريس - متابعة

استقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)، إبراهيم بوغالي، وفق بيان للبرلمان الجزائري..

وقال بيان البرلمان الجزائري إلى أن الطرفين أجريا محادثات “معمقة” تناولت جوانب من التعاون بين البلدين واستعرضت عددا من القضايا الراهنة، لافتا إلى أنه خلال هذه المحادثات،

وتحاول الجزائر جاهدة جر حلفائها الى تبني مواقف معادية للوحدة الترابية كما هو الشأن بالنسية لايران، الا ان التقارب السعودي الايراني الاخير واثاره الايجابية على العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرباط دفع بالجزائر الى التحرك خوفا من تغيير البلد الشيعي لموقفه تجاه قضية الصحراء المغربية .

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