الحسيمة..اسبانيا تهدم بناية “رمزية” فوق صخرة النكور المحتلة

2023-08-21 / 19:32
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هبة بريس - الرباط

عمدت وزارة الدفاع الاسبانية الى هدم أحد المباني الرمزية بصخرة النكور المحتلة التي تبعد بأمتار عن شاطئ الصفيحة بالحسيمة .

ويتعلق الأمر ببرج الساعة، وهو احد أكثر المباني رمزية في صخرة النكور الخاضعة للسيادة الاسبانية، وذلك بعدما أصبح مهددا بالسقوط جراء الحالة المهترئة التي أصبح عليها وتهديده بشكل مباشر للجنود المرابطين بالصخرة المحتلة .

ويمكن رؤية برج الساعة في جزيرة النكور، بالعين المجردة حيث تم تشييده على الصخرة البالغ طولها 70 مترا.

وجزيرة النكور(صخرة الحسيمة) هي جزيرة مغربية محتلة من طرف إسبانيا منذ القرن السادس عشر ميلادي ، محاطة من جميع الأطراف بالمياه المغربية ، طول الصخرة 70 مترًا وعرضها 50 مترًا، وترتفع 27 مترًا فوق سطح البحر. تبعد 300 متر عن ساحل مدينة الحسيمة المغربية.

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