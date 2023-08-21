بسبب خريطة المغرب..عسكر الجزائر يشنون حملة لجمع مجسمات الكرة الأرضية
هبة بريس – متابعة
شنت السلطات الجزائرية حملة موسعة شملت عددا من المكتبات والمحلات المختصة في بيع الخرائط ومجسمات الكرة الأرضية ، وذلك بسبب تضمن المئات من المجسمات لخريطة المغرب كاملة .
ونشر نشطاء جزائريون مقاطع مصورة للجان مكلفة بمراقبة المجسمات بعدد من نقاط البيع حيث حجزوا عددا من المجسمات التي تظهر خريطة المملكة كاملة ، الأمر الذي أثار سخرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف نشطاء جزائريون الخطوة بالمسرحية التي تنهجها المؤسسة العسكرية الجزائرية لترسيخ عقيدة العداء ضد كل ماهو مغربي وتحوير أنظار الشعب الجزائري نحو صراعات وهمية بعيدا عن المشاكل الحقيقية التي ينبغي ان تركز عليها الدولة الجزائرية
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10 تعليقات
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وانتهى الموضوع..
الجزائر صرفت الملايير الدولارات من أجل تظليل الحق في الصحراء المغربية..
اللهم اهدي الجارة الشرقية.فان العروبة والاسلام تجمعهم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. العسكر العجزة أكل أموال الشعب المقهور..
رغم العداء الجزائري للوحدة الترابية للمملكة المغربية فإن المغرب سائر على خطى النجاح ..
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم..
الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك..
المغرب القلب النابض لإفريقيا ومتقدم اقتصاديا..
اللهم احفظ بلدنا من كيد الكائدين..
المغرب تقدم كثيرا يفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..