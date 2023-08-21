بسبب خريطة المغرب..عسكر الجزائر يشنون حملة لجمع مجسمات الكرة الأرضية

2023-08-21 / 19:12
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هبة بريس – متابعة

شنت السلطات الجزائرية حملة موسعة شملت عددا من المكتبات والمحلات المختصة في بيع الخرائط ومجسمات الكرة الأرضية ، وذلك بسبب تضمن المئات من المجسمات لخريطة المغرب كاملة .

ونشر نشطاء جزائريون مقاطع مصورة للجان مكلفة بمراقبة المجسمات بعدد من نقاط البيع حيث حجزوا عددا من المجسمات التي تظهر خريطة المملكة كاملة ، الأمر الذي أثار سخرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف نشطاء جزائريون الخطوة بالمسرحية التي تنهجها المؤسسة العسكرية الجزائرية لترسيخ عقيدة العداء ضد كل ماهو مغربي وتحوير أنظار الشعب الجزائري نحو صراعات وهمية بعيدا عن المشاكل الحقيقية التي ينبغي ان تركز عليها الدولة الجزائرية

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