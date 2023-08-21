نجوم و مشاهير يهنؤون جلالة الملك بذكرى ميلاده

2023-08-21 / 19:15
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نجلاء مزيان : هبة بريس

حرص العديد من الفنانين والمشاهير المغاربة، على تهنئة جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الشباب المجيد الذي يجري تخليده يوم 21 غشت من كل سنة بالمملكة المغربية.

و في هذا الصدد نشر النجم المغربي سعد لمجرد صورة لعاهل البلاد مرفوقة بتعليق جاء فيه:”كل عام وجلالة الملك نصره الله بالف خير عيد ميلاد سعيد سيدي، الله ينصرك ويخليك لينا”.

وبدورها نشرت الفنانة المغربية كليلة بونعيلات تدوينة عبر حسابها بموقع انستقرام جاءت كالتالي:”بمناسبة حلول ذكرى عيد الشباب المجيد كنتقدم بأحر التهاني لجلالة الملك الله ينصرو، دمت فخرا لنا الله يطول فعمر سيدي، وكل عام وانت بألف خير وصحة وسلام يارب عيد ميلاد سعيد ملكنا الحبيب”.

إلى جانب هذا تقاسم الفنان مراد حلحول المعروف ب”الحر” صورة للملك محمد السادس علق عليها ب:” عيد ميلاد سعيد ملكنا الغالي وكل عام وأنت بألف خير سيدي، الله ينصرك ويطولنا فعمرك، حفظكم الله تعالى يا مولاي بما حفظ به الذكر السبع المثاني وأبقاكم ذخرا لهذا للوطن موحدا مستقرا آمنا مطمئنا، وأقر عينكم بولي عهدكم سمو الأمير مولاي الحسن وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.”

وأيضا علقت الفنانة لطيفة رأفت: ” عيدكم يا مولاي هو عدينا، بمناسبة عيد الشباب المجيد أتقدم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأطيب التهاني وأحر التبريكات،راجية من العلي القدير أن يحفظكم ويديمكم فخرا وذخرا لوطننا الحبيب وأن يحفظ ولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن حفظه الله، وأن يشد عضدكم بصاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وأن يحفظ كافة الأسرة العلوية المجيدة”.

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