بريطانيا.. السجن مدى الحياة لممرّضة أدينت بقت.ل 7 رضّع

هبة بريس - وكالات

أصدر القضاء البريطاني، الإثنين، عقوبة السجن المؤبّد بدون إمكانية الحصول على إفراج مشروط بحقّ ممرّضة إنكليزية أدينت بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة وباتت بفعلتها هذه أسوأ قاتلة أطفال في تاريخ المملكة المتحدة الحديث.

ونادراً ما يُصدر القضاء الإنكليزي حُكماً بهذه الشدّة، أي السجن المؤبّد من دون إمكانية حصول المدان على إطلاق سراح مشروط. لكنّ ما صدر يتناسب مع الذعر الذي أحدثته الجريمة.

وصدر القرار بحقّ لوسي ليتبي في محكمة مانشستر (شمال إنكلترا)، في غياب هذه المرأة البالغة 33 عاماً والتي رفضت حضور الجلسة.

وليتبي التي وصفها الادّعاء العام بـ”الباردة والماكرة والقاسية والعنيدة”، دفعت ببراءتها طوال محاكمتها التي انطلقت في أكتوبر 2022.

وكانت لوسي تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى “كاونتس أوف تشيستر” بمدينة تشيستر في شمال غرب إنكلترا.

ووقعت جرائم القتل بين يونيو 2015 يونيو 2016، بعدما حقنت الممرّضة الهواء عن طريق الوريد للأطفال الحديثي الولادة، وباستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية لإرسال الهواء، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب، إلى بطونهم.

وقال القاضي جيمس غوس إنّ الحكم مشدّد بسبب “الخطورة الكبيرة” لهذه الجرائم. وأضاف متوجهاً إلى الممرضة “ستمضين بقية حياتك في السجن”.

وأشار إلى أنّ “ما أقدمت عليه لوسي كان عن سابق إصرار وتصميم”، لافتاً إلى “حملة قتل محسوبة تنطوي على ساديّة” ومن دون ندم.

وقال القاضي إنّ القاتلة هي وحدها مَن يدرك دوافعها لكنّه أشار إلى “حماسة أظهرتها الممرضة” عندما كانت تحاول إنعاش الأطفال الذين ألحقت بهم الأذى.

وبعد شهر من المداولات، دانت هيئة المحلفين ليتبي بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة وبمحاولة قتل ستة آخرين.

وتُواصل الشرطة التدقيق في آلاف الملّفات بحثاً عن ضحايا آخرين محتملين لليتبي.

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