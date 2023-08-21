في برقية تهنئة.. العاهل الإسباني يعبر عن فائق تقديره الشخصي للملك

2023-08-21 / 17:14
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هبة بريس

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل المملكة الإسبانية، الملك فيليبي السادس، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

وأعرب العاهل الاسباني بهذه المناسبة، عن أحر التهاني للملك محمد السادس، معبرا باسم الملكة وباسمه “عن صداقته وعن أطيب المتمنيات بالازدهار والسعادة للملك محمد السادس وللأسرة الملكية”.

كما جدد الملك فيليبي السادس، بهذه المناسبة، التعبير عن فائق تقديره الشخصي للملك محمد السادس.

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