إحباط محاولة تهريب 16 كلغ من مخدر الشيرا بباب سبتة
هبة بريس
تمكنت عناصر الجمارك والشرطة ، اليوم الاثنين بمعبر باب سبتة، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا .
وأفاد مصدر جمركي أنه تم خلال عملية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط و حجز 16 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأوضح المصدر أنه جرى خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك ورجال الأمن ، ضبط وحجز كمية من المخدرات على شكل أقراص كانت مخبأة بعناية داخل لوحة القيادة لسيارة مسجلة في إسبانيا ، يقودها مغربي مقيم بالخارج ،كان يستعد لمغادرة التراب الوطني.
وتم إحالة الموقوف على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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10 تعليقات
تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهودها الكبير..
تجارة المخدرات والسموم تنشط في منطقتي الريف والشمال خصوصا ..
تجار المخدرات من المستحيل محاربتهم دفعة واحدة..
نتمنى مجاربتهم لانهم يشكلون تهديد حقيقي للشباب وإلحاق أضرار بصحتكم .
الاعين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا..
على القضاء تشديد العقوبة السجنية عليهم..
تجار السموم..
يجب إطلاق النار على كل من لم يمتثل لأوامر الشرطة..
دائما المخدرات تحاول العبور إلى الضفة الأخرى ..