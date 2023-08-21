إحباط محاولة تهريب 16 كلغ من مخدر الشيرا بباب سبتة

2023-08-21 / 16:40
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هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك والشرطة ، اليوم الاثنين بمعبر باب سبتة، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا .

وأفاد مصدر جمركي أنه تم خلال عملية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط و حجز 16 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح المصدر أنه جرى خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك ورجال الأمن ، ضبط وحجز كمية من المخدرات على شكل أقراص كانت مخبأة بعناية داخل لوحة القيادة لسيارة مسجلة في إسبانيا ، يقودها مغربي مقيم بالخارج ،كان يستعد لمغادرة التراب الوطني.

وتم إحالة الموقوف على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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