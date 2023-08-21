تيزنيت : الدرك يفتح تحقيق بعد العثور على هيكل عظمي في بئر مكبل اليدين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الدرك الملكي بسرية تيزنيت، تحقيق بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد العثور على عظام بشرية في بئر مهجور على مستوى جماعة إريغ نتهالة دائرة تافراوت إقليم تيزنيت .

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن عمالا عثروا على هيكل عظمي مكبل داخل كيس بلاسيتيكي، أثناء قيامهم بأشغال تنقية بئر بالمنطقة المذكورة.

الهيكل العظمي ، تم إرساله إلى المختبر الوطني للدرك ، من أجل إخضاعه للخبرة الجينية ( ADN) الرامية الى تحديد هوية صحابه.

و بالموازاة مع ذلك فقد باشرت السلطات المعنية تحقيقاتها، لتحديد كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة التي لم يسبق لها مثيل بمنطقة تافراوت.

الابحاث الأولية تشير الى جريمة قتل والتخلص من الجثة، خصوصا بعد العثور عليها مكبلة اليدين، ولازالت الابحاث سارية لفك لغز هذه الجريمة البشعة، وتحديد هوية الجناة المفترضين.

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