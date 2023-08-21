الحسيمة .. العثور على جــ..ـثة شخص داخل منزل للكراء

هبة بريس - مكتب طنجة

عُثر أمس الأحد بمدينة الحسيمة، على جثة شخص داخل أحد منازل الكراء، في حي افزار بمدينة الحسيمة ..

وقالت مصادر محلية ، إن الجثة تعود لشخص كان رفقة أصدقائه بالمنزل الذي اكتروه بالمنطقة المذكورة قبل أن يتم العثور عليه جثة هادمة في ظروف غامضة .

الواقعة استنفرت السلطات الأمنية التي هرعت الى عين المكان لمعاينة الجثة ،كما قامت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

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