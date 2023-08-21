إيران.. توقيف وكيل عقاري قام ببيع شقة لـ”كلب”

2023-08-21 / 14:33
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الإيرانية، الأحد، عن توقيف مدير وكالة عقارية بتهمة “تقويض القيم الأخلاقية” لبيعه شقة لكلب.

وأوضحت الشرطة في بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية “إسنا” أنها فتحت تحقيقاً “بعد نشر مقطع فيديو يُظهر توقيع وكالة عقارية في غرب طهران عقد بيع شقة لكلب”.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي سرعان ما انتشر على الشبكات الاجتماعية زوجين يعلنان بيع شقة لكلبهما تشيستر لعدم وجود وريث لهما. وبدا الكلب الأبيض الصغير الذي كان واقفاً على مكتب الوكيل العقاري، يوقع العقد بمساعدة المرأة من خلال البصم عليه بمخلبه.

ونقل موقع ” ميزان أونلاين” التابع للقضاء عن نائب المدعي العام في طهران رضا طبر قوله إن “الشرطة أوقفت، صباح السبت، رئيس الوكالة وأغلق مكتبه بأمر من السلطة القضائية”.

وأضاف أن “لا سند قانونياً للفعل الذي ارتكبته هذه الوكالة العقارية”، متهما رئيسها بـ “الرغبة في تقويض القيم الأخلاقية للمجتمع”.

ويعتبر الكلب حيواناً نجساً في إيران، لكنّ القانون لا يحظر امتلاكه. وبات عدد متزايد من الإيرانيين من الطبقتين المتوسطة والميسورة يحتفظون بحيوانات أليفة معظمها من الكلاب والقطط.

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