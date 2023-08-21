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أمن فاس يوقف 8 أشخاص اعتدوا على مرتادي مخيم صيفي

2023-08-21 / 14:18
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد 20 غشت الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم قاصر واحد، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة باستعمال العنف.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى الاشتباه في تورط الموقوفين في ارتكاب سرقات مقرونة باعتداءات جسدية في حق مرتادي أحد المخيمات الصيفية الذي يقع بضواحي مدينة صفرو، قبل أن تسفر عملية أمنية ميدانية عن تحديد هوياتهم وتوقفيهم مساء يوم أمس الأحد.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والعصي والأدوات الراضة التي يشتبه استعمالها في ارتكاب هذه الاعتداءات، فضلا عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي يشتبه في أنها من عائدات هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، والمراقبة بالنسبة للقاصر الموقوف، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.

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