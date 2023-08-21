مصر.. حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

2023-08-21 / 14:05
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هبة بريس - وكالات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين، بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك على خليفة اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشورا بتاريخ 10 أبريل العام قبل الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

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