أكادير: مهنيي مركبات “الجيت سكي” يستنكرون ” الزبونية ” في تحرير المخالفات

2023-08-21 / 13:00
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكادير : مهنيي مركبات ” الجيت سكي” يستنكرون ” الزبونية ” في تحرير المخالفات

إستنكر عدد من مهنيي الدرجات المائية ” الجيت سكي” في إتصالهم بجريدة ” هبة بريس” ما وصفوه ب”الزبونية والمحسوبية” في تحرير المخالفات ضدهم بشواطئ ( تاغازوت .وتاونزا وكلم 25 .وايمي ودار” من قبل ” الدرك البحري او الدرك الترابي بتغازوت، بعدما تبين أن المصالح الأمنية قد إستثنت بعض الاشخاص من تحرير مخالفة ضده، لأسباب مجهولة.

وأضاف هؤلاء، أن مصالح الدرك وبعد جولة تفقدية لجل شركات ” الدراجات المائية” العاملة على الشواطئ المذكورة، قامت بتحرير مخالفات على البعض واستثنت أخرين، من ضمنهم مالك شركة له ترخيص من قبل مديرية التجهيز حددت بموجبها له شاطئ ” تاونزا” غير أن الاخير يشتغل بشاطئ تغازوت، ولم تحرر اي مخالفة ضده، رغم مرور دورية الدرك .

وكشفت مصادر متطابقة، انه في الوقت الذي تستثمر العديد من الشركات ” الدراجات المائية” أموالها وتؤدي الضرائب وتحترم القوانين الجاري بها العمل، فإن مالك شركة لوحده يستغل العشرات من الدراجات المائية بشاطئ تغازوت خارج القانون، وهو نفس الشخص الذي تعرض أحد زبناءه لحادث وسط الشاطئ وبعد محاولة تمحيص وثائقه لم تجد اي شيء، لكن بعد أسابيع عاد للاشتغال من جديد.

فهل تفتح القيادة الجهوية للدرك، بحث ميداني، للوقوف على هذه الخروقات، وكيف تم إعفاء هذه الشركة من الغرامات القانونية ؟؟؟.

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