ضرب و سب في حفل المحمدية..”ديستانكت” و “صويلح” بطلي مشاجرة عنيفة

القسم الفني: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر يفيد حدوث شجار وخلافات بمهرجان المحمدية، الذي تكلف بتقديم فقراته الكوميدي صويلح.

وللحد من “البلبلة” و الأقاويل، قرر مدير أعمال الفنانين ريم فكري و”ديستانكت” أمين البيض الخروج عن صمته عبر بلاغ له جاء فيه: “تلقي الفنانين معاملة سيئة من قبل تقنيي الصوت، إذ شكل وجود مجموعة من الفنانين والمباشر ضغطا عليهم”.

وأضاف :”أثناء غناء الفنانة ريم فكري حدثت سلوكات غير مقبولة منها إخفاض صوت الموسيقى، إلى جانب التواصل بشكل غير لائق، لكن رغبة من الفنانة في استكمال الحفل باحترافية تغاضت عن هذه الممارسات”.

و حسب البيان ذاته، فقد تعرض مدير أعمال الفنانة ريم فكري للسب والشتم من قبل عضو من الطاقم التقني للمهرجان، ما دفعه لإبداء ردة فعل، تمثلت في إبعاد الميكروفون، فضلا عن تعرض “ديستانكت” لمجموعة من الاستفزازات من قبل بعض التقنيين.

وجاء في البيان عينه،أن تدخل مقدم فقرات المهرجان صويلح دون احترام للفنان “ديستانكت” الذي كان يغني، حيث اقتحم المنصة، وقاطعه وسط الحفل، الأمر الذي أثار استغراب ديستانكت، الذي تعامل مع الموقف بطريقة طريفة رغم تعالي أصوات الجمهور الداعية إلى مواصلته الغناء وتقديم باقي أغانيه المشهورة كما هو متفق عليه”.

الأمر الذي تسبب في نشوب خلاف بين الطريفين في الكواليس، إذ حاول عدد من الأشخاص الموجودين مع صويلح الاعتداء على الفنان ديستانكت،قبل أن يتم الصلح بين الطرفين في نهاية الحفل”حسب البيان نفسه”.

وفي الأخير يؤكد أمين البيض أن الفنانين ليس لهما أي مشاكل مع أي طرف أو جهة، ويحرصان على حضور التظاهرات الفنية بمختلف مدن المملكة وإسعاد جماهيرهما.

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