عرّض مواطنا عربيا للسرقة بالخطف.. إيقاف شخص بالبيضاء
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 21 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وباستعمال ناقلة ذات محرك.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شخص آخر، على تعريض مواطن من جنسية عربية لعملية للسرقة بالخطف، تسببت في إصابة الضحية بجروح بعد سقوطه أرضا، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، وذلك قبل أن يتم تحديد هويته وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
عملية التفتيش التي أخضع لها منزل المشتبه فيه لحظة توقيفه مكنت من حجز أربعة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، فضلا عن حجز ملابس تطابق أوصاف تلك التي كان يرتديها لحظة ارتكاب هذه الجريمة.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه الموقوف في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
3 تعليقات
مواطن اجنبي
الإجرام والفوضى المستفحلة في شوارع مدننا خاصة البيضاء تقتضي شجاعة في تطبيق القانون وحل المعضلة بسبل بسيطة رغم قساوتها ،وهى إصدار أحكام بسرعة والسجن في مناطق نائية بالجهة الشرقية كضواحي زاكورة مع الزام عائلتهم بتكاليف النقل والتغدية على أساس المنع الكلي لأي زيارة لمدة سنة كاملة في بداية السجن وعدم توفير أي امتياز اوظروف للعيش من أفرشة والكهرباء والهاتف والنظافة ويقتصر الأكل على خبز جاف وبارد لمدة سنة ثم بعد ذلك يكلق سراحه
دولة تحترم الأجانب أكثر من المغربي. المغاربة يسرقون كل يوم بواسطة الدرجات النارية وانا واحد منهم وكذلك احد افراد عائلتي والأمن خارج التغطية. اشك بأن الأشياء متعدمة؟ كيف يعقل أن الأمن وكلمة أمن شيء كبير لا يستطيع القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي يعاني منها الكل لقد وصل الوضع على ان المواطنين لا يستطيعون التجول بأغراضهم في الشارع وأصبحوا مثل البرازيل أو المكسيك.