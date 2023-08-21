توقيف حارس “مربد” قتل رفيقه بواسطة سكين

2023-08-21 / 12:42
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

اوقفت المصالح الأمنية ببني ملال، حارس ” مربد ” على خلفية قتله لحارس سيارات آخر، بعد خلاف بينهما فجر يوم أمس الأحد .

ووفقا لمصادر الجريدة ، فقد دخل الضحية في خلاف مع المشتبه فيه قبل أن يتطور النزاع بينهما ويتسبب في طعن الهالك في البطن بواسطة السلاح الأبيض، ما أدى إلى وفاته على الفور.

الضحية الهالك في الثلاثينيات من عمره، كان يعمل حارسًا في موقف للسيارات في المدينة.

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي ببني ملال لإجراء التشريح الطبي، في حين تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية للاستماع له بالمنسوب له قبل عرضه على النيابة العامة المختصة.

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