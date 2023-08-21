بعد إصابته بجلطة دماغية ..وفاة فنان كوميدي بمراكش
القسم الفني: هبة بريس
توفي الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي، يوم أمس الأحد، عن عمر ناهز 45 عاماً بمدينة مراكش، بعد أيام قليلة من إصابته بجلطة دماغية، حسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.
وقالت ملحقته الإعلامية: “توفي وحيد بوزيدي صباح اليوم الأحد بعد إصابته بجلطة دماغية الأربعاء أثناء إقامته في المغرب وبعد نقله إلى المستشفى دخل في غيبوبة.
وبدأ بوزيدي مسيرته الفنية بالمشاركة في عروض الكوميدي جمال دبوز في عام 2006، وفي يناير أطلق استعراضا فرديا في مسرح “لو ريبوبليك” في باريس، وكان يفترض أن يقوم بجولة في كل أنحاء فرنسا.
وبعيدا عن المسرح، شارك بوزيدي في العديد من الأفلام الكوميدية، من بينها “كاز ديبار”Case départ، و”نويي سا مير، سا مير!” Neuilly sa mère, sa mère !، و”نيكي لارسون إي لو بارفان دو كوبيدون”Nicky Larson et le parfum de Cupidon.”
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11 تعليقات
ان لله وانا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
كل نفس ذائقة الموت اللهم صبر اهليه الصبر والسلوان أن لله وان اليه راجعون ولآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لقد ترك بصمة رائعة في عالم الفن الكوميدي اللهم ارحمه برحمتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
له عدة أعمال كوميدية مع الفنان جمال الدبوز ، لقد خلف حزنا شديدا في نفوس الفنانين والفنانات رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.
ككوني استاذ في المعهد العالي لتنشيط المسرحي أقدم أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وحيد بوزيدي تغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان فنان كوميدي بامتياز وذالك لمجهوداته الجبارة بقوة من أجل فنه ، كان يوصل رسالته بطريقة كوميدية فرحمه الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم نسألك حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وقينا عذاب النار اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب ونحن كشعب مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد اللهم ارحمه برحمتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.
كان فنان كوميدي مقتدر حيث ترك بصمة في مجال الفن الكوميدي وخلف حزنا عميقا في نفوس الفنانين والفنانات الكوميدين بصفة خاصة وبصفة عامة على الشعب المغربي.