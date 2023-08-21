بعد إصابته بجلطة دماغية ..وفاة فنان كوميدي بمراكش

القسم الفني: هبة بريس

توفي الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي، يوم أمس الأحد، عن عمر ناهز 45 عاماً بمدينة مراكش، بعد أيام قليلة من إصابته بجلطة دماغية، حسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

وقالت ملحقته الإعلامية: “توفي وحيد بوزيدي صباح اليوم الأحد بعد إصابته بجلطة دماغية الأربعاء أثناء إقامته في المغرب وبعد نقله إلى المستشفى دخل في غيبوبة.

وبدأ بوزيدي مسيرته الفنية بالمشاركة في عروض الكوميدي جمال دبوز في عام 2006، وفي يناير أطلق استعراضا فرديا في مسرح “لو ريبوبليك” في باريس، وكان يفترض أن يقوم بجولة في كل أنحاء فرنسا.

وبعيدا عن المسرح، شارك بوزيدي في العديد من الأفلام الكوميدية، من بينها “كاز ديبار”Case départ، و”نويي سا مير، سا مير!” Neuilly sa mère, sa mère !، و”نيكي لارسون إي لو بارفان دو كوبيدون”Nicky Larson et le parfum de Cupidon.”

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