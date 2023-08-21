طفلان يقضيان نحبهما غرقا في صهريج مائي بإقليم الجديدة
قضى طفلان يبلغان من العمر 14 و16 سنة، أول أمس السبت، حتفهما غرقا في صهريج مائي، بدوار يخضع للنفوذ الترابي لجماعة خميس متوح، بإقليم الجديدة.
وفي تفاصيل النازلة المأساوية، فإن طفلين توجها في غفلة من أسرتيهما، إلى دوار محاذ للجماعة الترابية التي يتحدران منها، بغية السباحة، في ظل الحرارة المفرطة التي سادت مؤخرا، في صهريج مائي بعمق مترين، معد للسقي. إذ قضيا نحبهما غرقا.
وفور إشعارهم، انتقل المتدخلون لدى السلطات الدركية والمحلية، إلى مسرح الواقعة التراجيدية، حيث عملا، بالاستعانة بعناصر الوقاية المدنية، على انتشال جثتي الضحيتين، ومباشرة المعاينات والتحريات الميدانية، وإحالتهما على مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، لإخضاعهما للتشريح الطبي، في إطار البحث الذي تجريه الضابطة القضائية لدى المصالح الدركية، صاحبة الاختصاص الترابي، تحت إشراف النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة.
10 تعليقات
غرق الأطفال الصغار يعود الى الواجهة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهما ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
عدم الانتباه للأطفال تكون النتيجة كارثية ..
يجب إخضاعهم للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة..
لله ما اعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده باجل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم أحسن خاتمتنا جميعاً يارب العالمين..
نسأل الله تعالى السلامة للجميع..
على الدولة إغلاق البالوعات والصهاريج لما يحملون من أذى للأطفال..
اللهم اغفر لهم وارحمهم..