طفلان يقضيان نحبهما غرقا في صهريج مائي بإقليم الجديدة

2023-08-21 / 10:03
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أحمد مصباح – الجديدة

قضى طفلان يبلغان من العمر 14 و16 سنة، أول أمس السبت، حتفهما غرقا في صهريج مائي، بدوار يخضع للنفوذ الترابي لجماعة خميس متوح، بإقليم الجديدة.

وفي تفاصيل النازلة المأساوية، فإن طفلين توجها في غفلة من أسرتيهما، إلى دوار محاذ للجماعة الترابية التي يتحدران منها، بغية السباحة، في ظل الحرارة المفرطة التي سادت مؤخرا، في صهريج مائي بعمق مترين، معد للسقي. إذ قضيا نحبهما غرقا.

وفور إشعارهم، انتقل المتدخلون لدى السلطات الدركية والمحلية، إلى مسرح الواقعة التراجيدية، حيث عملا، بالاستعانة بعناصر الوقاية المدنية، على انتشال جثتي الضحيتين، ومباشرة المعاينات والتحريات الميدانية، وإحالتهما على مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، لإخضاعهما للتشريح الطبي، في إطار البحث الذي تجريه الضابطة القضائية لدى المصالح الدركية، صاحبة الاختصاص الترابي، تحت إشراف النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة.

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‫10 تعليقات

  6. لله ما اعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده باجل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

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