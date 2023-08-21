بطولة إفريقيا للكراطي .. المغرب يتوج بطلا برصيد 33 ميدالية

هبة بريس

أحرز المغرب، أمس الأحد، بطولة إفريقيا للكراطي المنظمة بالدار البيضاء، بعدما حصد 33 ميدالية، ضمنها 17 ذهبية، خلال أربعة أيام من المنافسات.

وظفر أبطال الكراطي المغاربة، الذين يمثلون فئات “الكبار” و”الشباب” و”الناشئين” خلال هذه البطولة، بـ33 ميدالية (17 ذهبية، 7 فضيات، 9 برونزيات).

كما تقدم المغرب في سبورة الميداليات كلا من مصر (14 ميدالية ذهبية)، وتونس (5 ميداليات ذهبية).

ونال الميداليات الذهبية (فئة الكبار)، خلال اليوم الرابع من المنافسات، كل من عبد العالي جينا (تباري لأقل من 60 كلغ)، وسعيد أوبايا (تباري لأقل من 67 كلغ)، ومروة الدغري (تباري لأكثر من 68 كلغ)، وآية النصيري (كاطا) وفريق الإناث وفريق الذكور (كاطا).

كما فاز بالميداليات الفضية كل من شيماء الحيطي (تباري أقل من 50 كلغ)، وأسامة الفحصي (تباري لأقل من 75 كلغ)، وفريق الإناث (تباري). من جهة أخرى، فازت فاطمة الزهراء شجاي (تباري لأقل من 61 كلغ) إلى جانب صلاح الدين المنصوري (كاطا) بالميدالية البرونزية.

يشار إلى أنه تم تنظيم النسخة الـ22 لفئة الكبار، والنسخة الـ14 لفئة الشباب، والنسخة 6 لفئة الناشئين و النسخة الأولى لذوي الإحتياجات الخاصة لبطولة إفريقيا للكراطي، من طرف الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للكراطي.

كما عرفت نسخة سنة 2023 لبطولة إفريقيا للكراطي مشاركة أزيد من 1000 ممارس بين رياضيين ومدربين وطاقم تقني وحكام وأعضاء لجان من أكثر من 27 بلدا.

ومثّل المغرب في هذه المنافسات 49 لاعبا ولاعبة، من بينهم 3 لاعبين نافسوا في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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