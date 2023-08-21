طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من داخل منطقة سوس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب – الشرقي وشمال – شرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية خلال الليل والصباح، فضلا عن نمو سحب شيئا ما غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية وببروز رعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات رملية شرق الأقاليم الصحراوية للمملكة وبالجنوب الشرقي.

كما ستلاحظ هبات لرياح قوية شيئا ما جنوب البلاد وبالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية الوسطى ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و33 درجة بالمناطق الوسطى للبلاد، وبالسايس، والسهول الممتدة غرب الأطلس، وبالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بالهضاب العليا الشرقية وبمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 20 و24 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا ضئيلا بالسهول الشمالية وبجنوب البلاد، وستنخفض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال طانطان، وقليل الهيجان بجنوب طانطان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0