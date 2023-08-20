المغرب والهند يستعرضان عمق الشراكة الاستراتيجية

2023-08-20 / 23:38
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هبة بريس_ و م ع
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية اليوم الأحد مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار.
   وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين نوها بالمستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين،  والتي تم إرساؤها بمناسبة الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للهند في نونبر 2015، كما استعرضا الفرص والآليات الرامية إلى الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا.
 وأضاف البلاغ أن الوزيرين تباحثا أيضا بشكل معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما علاقات المملكة مع مجموعة “البريكس”.

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تعليق واحد

  1. ذكرت صحيفة لندن تايم أن الهند إستوردت ثلات ملايين هراوة حديدية من المغرب لتحطيم مسلمي الهند

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