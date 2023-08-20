عاصفة تضرب مراكش وتخلف خسائر مادية

2023-08-20 / 21:08
1
هبة بريس- الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، ان عاصفة قوية ضربت مدينة مراكش مساء اليوم الأحد خلفت خسائر مادية فادحة، استدعت تدخل السلطات للوقوف على حجم الأضرار وتقييمها.

وأضافت مصادرنا من هناك، أن رياحا قوية هبت بالعاصمة الحمراء متسببة في اقتلاع بعض الأشجار خاصة النخيل منها، وانهيار بعض الأسوار وسقوطها على سيارات كانت بالقرب من المكان، إضافة إلى تسجيل حالة من الارتباك على مستوى حركة السير والجولان وخاصة الطريق الرابطة بين مراكش وشيشاوة، مما خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الأجهزة الامنية والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة.

يأتي ذلك في ظل موجة الحر التي تعرفها معظم المناطق بالمملكة، الساحلية منها والداخلية، لكن تبقى المناطق الجنوبية تمثل الاستثناء في بلوغ ذروة درجات الحرارة وما تشكله من تقلبات في حالة الطقس التي تؤدي أحيانا إلى حدوث فيضانات وعواصف الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر سواء على مستوى الطريق السيار أو عند المنتزهات والمنتجعات الجبلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب والهند يستعرضان عمق الشراكة الاستراتيجية

المغرب والهند يستعرضان عمق الشراكة الاستراتيجية

2023-08-20 / 23:38
Photo of بعد فك الارتباط بشركة النظافة وتأخر دخول أخرى .. سطات تغرق في الأزبال

بعد فك الارتباط بشركة النظافة وتأخر دخول أخرى ..…

2023-08-20 / 19:06
Photo of مصرع غطاس غرقا في ساحل الجديدة أثناء جني الطحالب البحرية

مصرع غطاس غرقا في ساحل الجديدة أثناء جني الطحالب…

2023-08-20 / 17:04
Photo of طانطان.. تدشين المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني

طانطان.. تدشين المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني

2023-08-20 / 16:51
Photo of بمشاركة المغرب ..بدء أشغال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة

بمشاركة المغرب ..بدء أشغال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان…

2023-08-20 / 15:46
Photo of باب سبتة.. ضبط وحجز 56 كلغ من مخدر الشيرا

باب سبتة.. ضبط وحجز 56 كلغ من مخدر الشيرا

2023-08-20 / 14:48
Photo of “متقيش ولدي ” تُراسل النيابة العامة لغلق مواقع تعارف تستهدف الأطفال

“متقيش ولدي ” تُراسل النيابة العامة لغلق مواقع تعارف…

2023-08-20 / 14:24
Photo of بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الملك والشعب..بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية

بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الملك والشعب..بنك المغرب يصدر قطعة…

2023-08-20 / 13:50
Photo of وكيل الملك يتابع مستشارين بجماعة صفرو بسبب “شيكات في قضية فساد إنتخابي

وكيل الملك يتابع مستشارين بجماعة صفرو بسبب “شيكات في…

2023-08-20 / 11:58
Photo of منيب تراسل لفتيت حول حرمان ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي من الماء

منيب تراسل لفتيت حول حرمان ساكنة مناطق زراعة القنب…

2023-08-20 / 11:32

تعليق واحد

  1. رسالات إلاهية و إنذارات لعلنا نتوب ونرجع عن غينا و ألا نتبع الزنادق الافاكون فمراكش من اكثر المدن انتشارا للرذيلة فلنتقي الله في انفسنا قبل فوات الاوان

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق