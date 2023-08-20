عاصفة تضرب مراكش وتخلف خسائر مادية

هبة بريس- الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، ان عاصفة قوية ضربت مدينة مراكش مساء اليوم الأحد خلفت خسائر مادية فادحة، استدعت تدخل السلطات للوقوف على حجم الأضرار وتقييمها.

وأضافت مصادرنا من هناك، أن رياحا قوية هبت بالعاصمة الحمراء متسببة في اقتلاع بعض الأشجار خاصة النخيل منها، وانهيار بعض الأسوار وسقوطها على سيارات كانت بالقرب من المكان، إضافة إلى تسجيل حالة من الارتباك على مستوى حركة السير والجولان وخاصة الطريق الرابطة بين مراكش وشيشاوة، مما خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الأجهزة الامنية والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة.

يأتي ذلك في ظل موجة الحر التي تعرفها معظم المناطق بالمملكة، الساحلية منها والداخلية، لكن تبقى المناطق الجنوبية تمثل الاستثناء في بلوغ ذروة درجات الحرارة وما تشكله من تقلبات في حالة الطقس التي تؤدي أحيانا إلى حدوث فيضانات وعواصف الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر سواء على مستوى الطريق السيار أو عند المنتزهات والمنتجعات الجبلية.

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