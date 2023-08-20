هل ستحتضن مراكش  قمة مجموعة العشرين؟

هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر أنه من المنتظر ، أن تتحول مدينة مراكش خلال أكتوبر المقبل إلى قبلة لأكبر منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظي البنوك النركزية في قمة مجموعة العشرين.

جاء ذلك، كما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية يونهاب نيوز، التي أشادت بالتنظيم العالمي الذي ما فتئ المغرب يتميز به خلال هذه المنتديات الدولية، مشيرة ان مدينة مراكش ستتحول إلى منصة تضم قمة ثلاثية بين وزراء المالية في كل من الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية و اليابان.

فيما أشار مسؤول من وزارة الإستراتيجية والمالية الكورية أن المكان والجدول الزمني هما من الأمور التي سيتعين على كوريا والولايات المتحدة واليابان مناقشتها في المستقبل.

هذا وأضافت الوكالة ذاتها، أن النقاش الدائر حاليا فإنه ينصب حول إمكانية عقد الاجتماع الأول لوزراء مالية الدول الثلاث في مراكش بمناسبة انعقاد مجموعة العشرين.

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