بعد فك الارتباط بشركة النظافة وتأخر دخول أخرى .. سطات تغرق في الأزبال

2023-08-20 / 19:06
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هبة بريس
لازالت مدينة سطات غارقة في الأزبال على الرغم من الحلول الترقيعية تارة، واقناع عمال النظافة المضربين تارة أخرى، كل ذلك يأتي في سياق فك الارتباط بين المجلس الجماعي لمدينة سطات  والشركة المعنية في انتظار دخول أخرى نطاق العمل.
وقد كان رئيس المجلس الجماعي مصطفى الثانوي قد أصدر بلاغا عبر من خلاله عن عدم رضاه على مستوى الخدمات المقدمة من لدن الشركة المعنية حاليا بتدبير هذا القطاع، داعيا سكان المدينة إلى التحلي بروح المواطنة و التعاون من أجل تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح و لاسيما باحترام أماكن و مواعيد التخلص من النفايات المنزلية و غيرها و ذلك في انتظار مصادقة المصالح المختصة على عقد التدبير المفوض الجديد و دخوله حيز التنفيذ.
وأكد بلاغ صادر عن المجلس الجماعي للمدينة، عن انتهاء مدة عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة المبرم مع الشركة الحالية،  وأنه بالموازاة مع التدابير التي تم اتخاذها للمصادقة على عقد التدبير الجديد مع الشركة الجديدة و التأخر الحاصل في إجراءات المصادقة على هذا الأخير، كل ذلك كان له  الأثر البالغ في تراجع مستوى هذا القطاع في عدد من النقط و المناطق بالمدينة .
وشدد البلاغ على أنه خلال هذه الفترة الانتقالية تم اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل ضمان استمرارية تدبير خدمات النظافة بكل الوسائل القانونية الممكنة بما فيها إبرام عقد مؤقت و تكثيف الاتصالات مع المصالح المركزية المعنية بوزارة الداخلية من أجل التعجيل بالمصادقة على عقد التدبير المفوض الجديد و دخوله حيز التنفيذ مع الشركة الجديدة .
وأضاف ذات البلاغ، أنه ومن جهة أخرى فإن الجماعة تقوم بكل الجهود الممكنة من أجل حث الشركة الحالية على صرف أجور العمال و المستخدمين لديها دون تردد و ذلك طبقا المقتضيات القانونية ذات  الصلة و التي تلزم الشركة المفوض لها في مثل هذه الوضعية بضرورة أداء أجور و تعويضات  مستخدميها بشكل  مستمر إلى غاية دخول العقد الجديد حيز التنفيذ .

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‫10 تعليقات

  3. على المجلس البلدي للمدينة التدخل عاجلا لوضع حد للنفايات خصوصا والجو حار وما يخلفه من روائح كريهة..

  7. المجلس لا يجب عليه انتظار التعاقد مع شركة النظافة اخرى بل عليه ايجاد حلول استعجالية..

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