مصرع غطاس غرقا في ساحل الجديدة أثناء جني الطحالب البحرية

2023-08-20 / 17:04
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أحمد مصباح – الجديدة

لقي شاب في مقتبل العمر، ، بحر الأسبوع الجاري، مصرعه غرقا، جراء إصابته في ظروف غامضة، أثناء عملية غطس لجني الطحالب البحرية، التي تعرف في أوساط مهنيي القطاع ب”الربيعة”، وذلك في عرض البحر، قبالة الجماعة الترابية لمولاي عبد الله، حوالي 10 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة.

هذا، وكان الضحية طفا فوق سطح مياه البحر، عندما كان بمعية زميل له، يمتهن بدوره هذا النشاط الموسمي، الذي يصادف فصل الصيف؛ إذ عمد لتوه، في محاولة لإنقاذه، إلى إخراجه على قارب صيد تقليدي، إلى الشاطئ، لتقوم سيارة إسعاف تم إيفادها على وجه السرعة، بنقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، حيث فارق الحياة، قبل ولوجه إلى قسم المستعجلات.

إلى ذلك، فقد تحت الضابطة القضائية لدى المصلحة الدركية، صاحبة الاختصاص الترابي، بحثا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، لتحديد سبب الوفاة، ومعرفة ظروف وملابسات النازلة التراجيدية، التي خلفت حزنا ,اسى لدى أسرة ومعارف الهالك العشريني.

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