بالفيديو.. نايف أكرد يتألق بهدف رائع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

هبة بريس : رياضة

تألق الدولي المغربي نايف أكرد بهدف رائع أمام تشلسي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح أكرد هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 7 بضربة رأسية بعد ركنية نفذها وارد براوس.

🇲🇦⚽️ رأسية قوية من المغربي نايف أكرد تسكن شباك تشلسي #الدوري_الإنجليزي #وست_هام_تشلسي pic.twitter.com/aThbMZwPrc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2023

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