بالفيديو.. نايف أكرد يتألق بهدف رائع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
هبة بريس : رياضة
تألق الدولي المغربي نايف أكرد بهدف رائع أمام تشلسي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومنح أكرد هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 7 بضربة رأسية بعد ركنية نفذها وارد براوس.
🇲🇦⚽️ رأسية قوية من المغربي نايف أكرد تسكن شباك تشلسي #الدوري_الإنجليزي #وست_هام_تشلسي pic.twitter.com/aThbMZwPrc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2023
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10 تعليقات
الاعبيين المغاربة متألقين دائما ونتمنى لهم التوفيق..
اللهم احفظ المغاربة أينما كانوا وارتحلوا..
مبروك لنايف أكرد ..
أسد المغرب..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
اللهم وفقه للخير..
فخر المغرب والعرب..
اللهم احفظه ..
أبناء المغرب العريق الذين يرفعون راية وطنهم..
نايف أكرد من اللاعبيين الخلوقين والموهوبين لكرة القدم..