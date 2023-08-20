بالفيديو.. نايف أكرد يتألق بهدف رائع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

2023-08-20 / 16:45
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هبة بريس : رياضة

تألق الدولي المغربي نايف أكرد بهدف رائع أمام تشلسي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح أكرد هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 7 بضربة رأسية بعد ركنية نفذها وارد براوس.

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