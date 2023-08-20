مصرع عون سلطة في حادثة سير بسطات

2023-08-20 / 15:07
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شابا كان يشتغل قيد حياته عونا للسلطة بالمقاطعة الحضرية الخامسة بسطات توفي ظهر اليوم الأحد داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى الاقليمي للمدينة، متأثرا بجروح خطيرة تعرض لها في حادثة سير خلال اليومين الماضيين.

الشاب ” أمين الغرغاري” المشهود له بالأخلاق الحميدة والعمل الجدي والتواصلي في مجال محاربة ظاهرة الباعة الجائلين بمحيط مسجد حي الخير بسطات، كان قد تعرض لحادثة سير وسط المدينة بعد ان صدمته حافلة لنقل العمال وهو على متن دراجته النارية، نُقل على إثرها صوب قسم المستعجلات ومنه إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني حيث ظل هناك يعاني ويتلقى العلاجات الضرورية إلى أن فارق الحياة ظهر اليوم الأحد.

هذا ويعرف محيط المستشفى في هذه الأثناء حالة من الحزن والأسى بين أوساط المعزين الذين حجوا بكثافة لتقديم واجب العزاء، ومواساة والده مصطفى الغرغاري الذي يشتغل موظفا ببلدية سطات هو بدوره يعد من الشخصيات التي يغلب عليها طابع العمل الجمعوي والاحساني والتواصلي والرياضي، كل مواصفات هو ما مكنت الرجل من اكتساب حب وعطف عموم ساكنة المدينة نظرا للخدمات الجليلة التي يقدمها، مما جعل المستشفى يتحول إلى محج للمعزين، في انتظار الانتهاء من الاجراءات الادارية تمهيدا لتسلم الجثة وتشييعها بمقبرة المدينة.

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