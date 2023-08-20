باب سبتة.. ضبط وحجز 56 كلغ من مخدر الشيرا
هبة بريس -
أفاد مصدر جمركي أنه تم خلال عملية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن ، أمس السبت على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط و حجز 56 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأوضح المصدر أنه جرى خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك ورجال الأمن ، ضبط وحجز كمية من المخدرات على شكل أقراص كانت مخبأة بعناية داخل مخبأ بين الخزان والمقاعد الخلفية لسيارة مسجلة في إسبانيا ، يقودها مغربي مقيم بالخارج، كان يستعد لمغادرة التراب الوطني.
وتم إحالة الموقوف على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
10 تعليقات
تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهودها الكبير..
يجب التصدي لتجار المخدرات الذين يتزايدون بكثرة..
على القضاء تشديد العقوبة السجنية عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم..
تجار السموم.لعنة الله تعالى عليهم الى يوم الدين..
على الشرطة إطلاق النار على كل من لم يمتثل لأوامرها ..
نتمنى أن تكون حملة أمنية مكثفة للقضاء على تجار المخدرات الذين يشوهون صورة بلدنا الحبيب..
شباب تائه يستهلك المخدرات ومستقبلها مجهول .اللهم أحسن خاتمتنا جميعاً..
اللهم ردنا اليك ردا جميلا يارب العالمين..
السؤال المطروح من أين تأتي المخدرات وما هي الجهة التي تسهل لعملية مرورها ..
جهود مبروكة للشرطة المغربية على خدمتها وتفانيها للتصدي للمخدرات ..