باب سبتة.. ضبط وحجز 56 كلغ من مخدر الشيرا

2023-08-20 / 14:48
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هبة بريس -

أفاد مصدر جمركي أنه تم خلال عملية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن ، أمس السبت على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط و حجز 56 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح المصدر أنه جرى خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك ورجال الأمن ، ضبط وحجز كمية من المخدرات على شكل أقراص كانت مخبأة بعناية داخل مخبأ بين الخزان والمقاعد الخلفية لسيارة مسجلة في إسبانيا ، يقودها مغربي مقيم بالخارج، كان يستعد لمغادرة التراب الوطني.

وتم إحالة الموقوف على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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‫10 تعليقات

  6. نتمنى أن تكون حملة أمنية مكثفة للقضاء على تجار المخدرات الذين يشوهون صورة بلدنا الحبيب..

  9. السؤال المطروح من أين تأتي المخدرات وما هي الجهة التي تسهل لعملية مرورها ..

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