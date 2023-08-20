باب سبتة.. ضبط وحجز 56 كلغ من مخدر الشيرا

2023-08-20 / 14:48
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هبة بريس -

أفاد مصدر جمركي أنه تم خلال عملية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن ، أمس السبت على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط و حجز 56 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح المصدر أنه جرى خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك ورجال الأمن ، ضبط وحجز كمية من المخدرات على شكل أقراص كانت مخبأة بعناية داخل مخبأ بين الخزان والمقاعد الخلفية لسيارة مسجلة في إسبانيا ، يقودها مغربي مقيم بالخارج، كان يستعد لمغادرة التراب الوطني.

وتم إحالة الموقوف على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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