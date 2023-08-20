بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الملك والشعب..بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية

هبة بريس - و م ع

أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما تخليدا للذكرى السبعين لثورة الملك والشعب.

وحسب بلاغ لبنك المغرب، فإن وجه القطعة التذكارية يحمل صورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارتي “محمد السادس” و “المملكة المغربية” مع الإشارة في الأسفل إلى سنة الإصدار 1445-2023. وكُتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة “الذكرى السبعون لثورة الملك والشعب” مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل:

«70ème ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION DU ROI ET DU PEUPLE».

وتم تزيين وسط القطعة بتمثيل فني للأعلام المغربية بالطباعة الملونة مرفوعة بقوة الأذرع كرمز للقوى الحية، التي تساهم في تنمية المناطق الجنوبية للمملكة والتي يرمز لها بميناء الداخلة، والكل يعلوه رمز المملكة. ويحمل ظهر القطعة النقدية التذكارية أيضا قيمتها الإسمية بالحروف والأرقام “مائتان وخمسون درهما 250”.

وحسب بنك المغرب، تتكون هذه القطعة من مزيج الفضة (925 في الألف) والنحاس (75 في الألف ) وتزن 28.28 غراما بقطر يصل إلى 38.61 ميليمترا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0