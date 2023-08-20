حزبه مشارك في الحكومة الجزائرية.. “بن قرينة” يجدد هجومه على الامارات

هبة بريس - متابعة

جدد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية، المشارك في الحكومة هجومه على دولة الامارات عبر تصريحات لاحد المواقع الجزائرية ،حيث من المنتظر ان تزيد تصريحاته من تازيم العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والامارات العربية المتحدة

ووصف بن قرينة الموالي للعسكر ، الإمارات العربية المتحدة ب “الدولة الوظيفية الخليجية” كما قال عنها انها اينما حلت إلا وتحدث توترات للدولة الجزائرية.

وقال بن قرينة إن هذا الكيان الوظيفي ليس له إلا وظيفة التبشير بالصهاينة في كل الساحات، وابتزاز العديد من الدول العربية بشرائها نتيجة الضائقة المالية ، مضيفا أن “هذا الكيان الوظيفي أينما يكون في أي منطقة إلا ويحدث توترات للدولة الجزائرية سواء كانت تحركاته داخل المغرب أو داخل النيجر ومالي أو في الفلتات التي تحدث في ليبيا أو التحركات المشؤومة كما قلت سابقا في تونس“.

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