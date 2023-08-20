وكيل الملك يتابع مستشارين بجماعة صفرو بسبب “شيكات في قضية فساد إنتخابي

ع محياوي _ هبة بريس

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لصفرو، يوم أمس الجمعة، متابعة ستة مستشارين جماعيين بصفرو في قضية “فساد انتخابي”.

وجرت متابعة مستشار ومقاول في حالة سراح مؤقت بكفالة محددة في 3 ملايين سنتيم، في حين قرر متابعة عضوين آخرين بكفالة محددة في مليون سنتيم، ومتابعة 3 مستشارين آخرين في حالة سراح بكفالة محددة في 5 آلاف درهم.

وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق في قضية شيك تحوم حوله شكوك بأن له علاقة بفساد انتخابي في الإنتخابات السابقة.

وباشرت الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بصفرو تحقيقاتها حول الملف، حيث تم الاستماع إلى الأطراف المعنية. كما تم حجز هواتفهم النقالة للخبرة، قبل أن يجرى يوم الجمعة تقديمهم أمام النيابة العامة.

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