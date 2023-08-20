“لستم طبيعيين “.. عبارة ضد المثلية تتسبب في اقالة جنرال ايطالي
هبة بريس - وكالات
بعد اتهامه بنشر أفكار “عنصرية ومعادية للمثليين”، أقيل الجنرال الإيطالي روبرتو فاناتشي الجمعة من إدارة المعهد الجغرافي العسكري فيما قالت وزارة الدفاع إنها “ستبدأ إجراءات تأديبية في حقه”.
وتسبب كتاب الجنرال، “العالم بالمقلوب” بموجة من الاحتجاجات في إيطاليا، كما أثارت المواقف الواردة فيه ردود فعل غاضبة من اليسار، بينما لم يعبر النواب اليمينيون واليمينيون المتطرفون عن أي موقف.
وفي الكتاب الذي صدر في العاشر من آب/أغسطس، يقدم الجنرال روبرتو فاناتشي، الرئيس السابق لفيلق نخبة من المظليين، نفسه على أنه “وريث يوليوس قيصر”.
ويقول في الكتاب “أعزائي المثليين جنسيا، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذرا”، ويبدي عدم موافقته على “قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات”.
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5 تعليقات
هو مجرد رأي لا دعوة فيه للعنف أو غير ذلك و يتشدقون بالديمقراطية و حقوق الإنسان أعطيت للمثليين حقوقا تفوق غيرهم في بعض الدول لم تعد كلمة بابا و ماما بل والد رقم واحد و والد رقم اثنين تدمير لمفهوم الاسرة و الأخلاق واحسرتاه
This man is hero
اذا كان المجتمع الإيطالي كله ضد تصريحات الجنرال فهذا يعني انهم كلم شواذ اما آجلا أو عاجلا…
المثلية في المجتمعات داء خبيث وسرطان يجب اجتثاته من الأصل وإلا استشارى في المجتمعات الطبيعة لا تقبل الشذوذ ,هل رأيتم يوما ما أسدا أو نمرا أو فيلا أو كلبا أو سمك قرش ذكر يتزاوج مع من من فصيله من الذكور….؟؟؟؟!!!!! لقد بلغ إنحطاط الإنسان درجات ظننا منه أنه لمخالفة الطبيعة يمكنه أن يكون فريدا بل في الحقيقة هو ,أي المثلي حثالة في المجتمع ويلفظه جسم المجتمع
إسمها الشذوذ أو الفاحشة أو الجريمة، أما مصطلح المثلية ما هو إلا مصطلح للتقليل من ثقل الجريمة و بالتالي التطبيع مع الشذوذ.
وأخيرا لا يسعنا التذكير بما قاله نبي الله لوط عليه السلام: أليس فيكم رجل رشيد؟