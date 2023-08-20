الصين.. انتشار كوفيد-19 لا يزال منخفضا رغم زيادة حالات متحور “إي جي.5”

2023-08-20 / 11:02
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هبة بريس - وكالات

ذكر المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس السبت 19 غشت، أنه على الرغم من المنحى التصاعدي لحالات متحور “إي جي.5″، فإن المعدل الإجمالي لانتشار جائحة كوفيد-19 بالصين لا يزال عند مستوى منخفض.

وأشار المركز إلى زيادة نسبة حالات الإصابة المرتبطة بمتحور “إي جي.5” في جميع حالات الإصابة بالمرض من 0,6 بالمائة في أبريل الماضي إلى 71,6 بالمائة في الوقت الحالي، مسجلا أنه المتحور السائد في أغلب المقاطعات بالبلد.

وأوضح المركز أن هناك احتمالات كبيرة باستمرار هذا الاتجاه لفترة من الزمن، لافتا بالمقابل إلى أن الضغط الذي تمارسه حالات الإصابة الحالية على أنظمة الرعاية الصحية على الصعيد المحلي منخفض نسبيا، ومن غير المرجح أن يحدث انتقال واسع النطاق على المدى القصير.

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