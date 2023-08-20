18 قــ..ـتيلا بباكستان جراء اصطدام حافلة بشاحنة

هبة بريس - وكالات

اشتعلت النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق سريع شرقي باكستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة 13 خرين، حسبما ذكرت الشرطة ومسؤولو إنقاذ يوم الأحد.

وقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح الأحد في إقليم البنجاب، حيث اصطدمت الحافلة التي كانت متجهة إلى إسلام أباد بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق لاهور – إسلام أباد السريع، حسبما ذكر ضابط الشرطة البارز فهد أحمد.

وقال فهد أحمد:

الشاحنة كانت تحمل براميل وقود، ما تسبب في اشتعال النيران بالحافلة.

الحافلة كانت تقل أكثر من 40 راكبا.

الذين تم إنقاذهم أصيبوا بحروق بالغة، ومن بينهم كثيرون فى حالة حرجة.

أصيب ركاب خرون بحروق طفيفة بعد هروبهم عبر النوافذ،.

وذكرت الشرطة كذلك أن سائقي السيارتين لقيا حتفهما، وفقا لرويترز.

تقع مثل هذه الحوادث بشكل متكرر على الطرق السريعة في باكستان، حيث غالبا ما يتم تجاهل معايير السلامة وانتهاك قواعد المرور، فضلا عن رعونة السائقين الذين قد يغلبهم النوم خلف عجلات القيادة أثناء السفر لمسافات طويلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0