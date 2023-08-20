طنجة..توقيف عشريني دهس أسرة وتسبب في مصــ..ـرع طفل

2023-08-20 / 10:20
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقةً محاربة العصابات بطنجة ليلة الأحد ، من توقيف شخص ( 27 سنة ) يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب حادثة سير مميتة بمحج محمد السادس مع جنحة الفرار.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على ارتكاب حادثة سير مميتة مساء اليوم السبت 19/08/2023 في حق طفل صغير توفي بعين المكان في حين يرقد افراد من عائلته في وضعية حرجة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس قبل أن يلوذ بالفرار،.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه مرتكب حادثةً السير المميتة متن سيارة تابعة لشركة للكراء ، قبل أن يتم توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية،

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‫13 تعليقات

  3. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه. علينا جميعا تغيير سلوكنا اتجاه قانون السير…

  5. رغم جهود الدولة في محاربة حوادث السير والتقليل منها إلا أن ذالك لم يعطي نتائج..

  12. السؤال هو هل كان في حالة طبيعية؟؟ طنجة يا طنجة يا أيقونة الشمال الله يكون معك فقد سيطر عليك المخربون ممن يقتل أبناءنا السموم ليل نهار..

  13. السائق دخيل على منطقة الشمال.سكان الشمال يحترمون المارة.اخلاقهم ومعاملتهم جد عالية.شهادة من بيضاوي زار الشمال خلال هاته العطلة.

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