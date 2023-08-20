توقعات أحوال الطقس.. الأحد 20 غشت

2023-08-20 / 10:13
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هبة بريس -

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد 20 غشت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، إضافة إلى الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل خلال الليل والصباح، فضلا عن نزول قطرات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير ومناطقهما المجاورة والجنوب الشرقي وأيضا بأقصى جنوب البلاد.

وستلاحظ أيضا هبات لرياح قوية شيئا ما فوق الشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بالمناطق الوسطى للبلاد والسهول الممتدة غرب الأطلس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بمنطقة السايس والواجهة المتوسطية والريف والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا ملموسا بالمناطق الشمالية والوسطى للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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