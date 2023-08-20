إختيار المختبر العمومي المغربي “LPEE” لإنجاز الاستطلاع لمشروع الخط السككي مراكش – أكادير

2023-08-20 / 00:10
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

في آخر مستجدات أهم مشاريع البنيات التحتية للمملكة المغربية، خلال هذه العشرية، والمتعلق بالربط السككي فائق السرعة ” تي جي في ” بين مراكش وأكادير، حيت إختار المكتب الوطني للسكك الحديدية، المختبر العمومي المغربي، “LPEE” لإنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني الخاص بالدراسات الأولية، والبنية التحتية العامة، والمنشآت الفنية، والأنفاق، المتعلقة بخط السكك الحديدية بين مراكش وأكادير.

وستمتد هذه الدراسة 16 شهراً، قبل أن يتم إعداد ملف المشروع، قصد التمويل، لانجاز هذا المشروع المهم .

إلى ذلك، سبق للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن أنهى الدراسات المتعلقة بالخط الفائق السرعة الرابط بين الدارالبيضاء و مدينة مراكش، حيث سيتم إنجاز المشروع ليكون جاهزاً قبل 2030.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفلاحون المغاربة يطالبون وزارتهم بجرد خسائر موجة الحرارة

الفلاحون المغاربة يطالبون وزارتهم بجرد خسائر موجة الحرارة

2023-08-19 / 23:54
Photo of تقرير: تسجيل ارتفاع بأسعار العقار بمراكش وانخفاض بالرباط وطنجة

تقرير: تسجيل ارتفاع بأسعار العقار بمراكش وانخفاض بالرباط وطنجة

2023-08-17 / 10:11
Photo of الصويرة.. ارتفاع عدد السياح بنسبة 14 في المائة في النصف الأول من 2023

الصويرة.. ارتفاع عدد السياح بنسبة 14 في المائة في…

2023-08-16 / 18:40
Photo of متوسط سعر البيض.. المغرب الأعلى عربيا

متوسط سعر البيض.. المغرب الأعلى عربيا

2023-08-16 / 16:18
Photo of الوقف الفلاحي.. السينغال تتطلع للاستفادة من النموذج المغربي

الوقف الفلاحي.. السينغال تتطلع للاستفادة من النموذج المغربي

2023-08-16 / 10:09
Photo of عجز الميزانية في المغرب يصل إلى 29,2 مليار درهم

عجز الميزانية في المغرب يصل إلى 29,2 مليار درهم

2023-08-15 / 19:47
Photo of ميناء طانطان.. انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي

ميناء طانطان.. انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي

2023-08-15 / 16:00
Photo of ميناء الناظور.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري بلغت 2.543 طن

ميناء الناظور.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري بلغت…

2023-08-14 / 14:29
Photo of أزيد من 14 ألف سائح توافدوا على إقليم كلميم خلال 6 أشهر

أزيد من 14 ألف سائح توافدوا على إقليم كلميم خلال…

2023-08-14 / 10:09
Photo of بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الدولار خلال شهري يونيو ويوليوز

بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الدولار خلال شهري يونيو…

2023-08-12 / 09:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق