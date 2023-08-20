إختيار المختبر العمومي المغربي “LPEE” لإنجاز الاستطلاع لمشروع الخط السككي مراكش – أكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في آخر مستجدات أهم مشاريع البنيات التحتية للمملكة المغربية، خلال هذه العشرية، والمتعلق بالربط السككي فائق السرعة ” تي جي في ” بين مراكش وأكادير، حيت إختار المكتب الوطني للسكك الحديدية، المختبر العمومي المغربي، “LPEE” لإنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني الخاص بالدراسات الأولية، والبنية التحتية العامة، والمنشآت الفنية، والأنفاق، المتعلقة بخط السكك الحديدية بين مراكش وأكادير.

وستمتد هذه الدراسة 16 شهراً، قبل أن يتم إعداد ملف المشروع، قصد التمويل، لانجاز هذا المشروع المهم .

إلى ذلك، سبق للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن أنهى الدراسات المتعلقة بالخط الفائق السرعة الرابط بين الدارالبيضاء و مدينة مراكش، حيث سيتم إنجاز المشروع ليكون جاهزاً قبل 2030.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0