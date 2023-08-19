الجيش المغربي يدعم ترسانته الحربية ب 500 مدرعة من الولايات المتحدة

وكالات : هبة بريس

نشر موقع وزارة الدفاع الأمريكية تفاصيل صفقة تجهيز البرادلي المغربية والأوكرانية بقواذف “تاو TOW” من الشركة الأمريكية On-Point Defense Technologies المتخصصة في تصنيع قواذف التاو على برادلي وأنظمة التوجيه البصري.

وكان المغرب قد حصل على 500 آلية عسكرية مجانًا ضمن برنامج المواد الدفاعية الزائدة (أو ما يطلق عليه اختصارًا EDA).

وبذلك يتم تأكيد إحدى أنواع المدرعات التي سيحصل عليها المغرب. مدرعات برادلي المشهورة ترافق دبابات أبرامز التي تمتلكها المغرب أيضًا في كل العمليات الحربية للجيش الأمريكي.

يجب الإشارة إلى أن برنامج المواد الدفاعية الزائدة يخضع لقوانين وسياسات تحكم صادرات الأسلحة الأمريكية، ويتطلب إجراءات محددة للموافقة على التصدير وضمان عدم تعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.

– مركبة المشاة القتالية الأمريكية M2 برادلي

مدرعات برادلي (Bradley Fighting Vehicles) هي سلسلة من المركبات المدرعة العسكرية المستخدمة بواسطة القوات المسلحة الأمريكية. تم تطويرها في الأصل كمركبة قتالية مشاة لنقل الجنود وتوفير الدعم الناري.

تتميز مدرعات برادلي بقدرتها على تحمل الأجواء القتالية القاسية وتوفير حماية فعالة للطاقم والقوات المشاة على متنها. تعتبر واحدة من الأنظمة المدرعة الرئيسية للولايات المتحدة وتستخدم في مجموعة واسعة من المهام العسكرية.

تتوفر مدرعات برادلي بعدة تكوينات مختلفة، وتشمل:

• مركبة برادلي القتالية (Bradley Infantry Fighting Vehicle): تستخدم لنقل الجنود المشاة وتقديم الدعم الناري لهم، حيث تحمل مدفعًا عيار 25 ملم وصواريخ موجهة ومدفعًا ثانويًا عيار 7.62 ملم.

• مركبة برادلي المهندسية (Bradley Engineer Vehicle): تستخدم لدعم القوات الهندسية في المهام المختلفة، مثل تطهير الألغام وإصلاح الطرق وبناء الحواجز.

• مركبة برادلي المراقبة (Bradley Fire Support Team Vehicle): تستخدم لدعم فرق القصف والمدفعية في رصد وتوجيه النيران وتنسيق الهجمات النارية.

تعتبر مدرعات برادلي جزءًا أساسيًا من قدرات القوات البرية الأمريكية وقد تم تحسينها وتطويرها على مر السنوات لتلبية متطلبات المعركة الحديثة. تعتبر قوة قتالية مهمة في التعامل مع تحديات الميدان وتوفير الدعم الناري والحماية للقوات المشاة.

– تسليح مدرعات برادلي

تعتبر مدرعات برادلي من الأنواع المدرعة المشتركة، حيث تتميز بتوفير قوة نارية متقدمة وحماية قوية للطاقم. تحتوي المدرعات على مدفع رئيسي M242 Bushmaster بعيار 25 ملم، ويتم تزويدها أيضًا بصواريخ TOW المضادة للدروع ورشاشات آلية للدفاع القريب.

تتمتع مدرعات برادلي بقدرات عسكرية متعددة، حيث يتم استخدامها لدعم القوات المشاة والمشاة البحرية في المعارك البرية. يمكنها حمل فرقة قتالية وتوفير دعم ناري وحماية للجنود أثناء التحرك والقتال. تتميز بقدرات تنقل ممتازة على الأرض وقدرات مقاومة للمناطق الصعبة والتضاريس المختلفة.

منذ تطويرها الأولي، تم تحسين وتطوير مدرعات برادلي لتلبية متطلبات القتال الحديثة. وقد تم استخدامها في العديد من النزاعات والحروب حول العالم، بما في ذلك العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.

إن مدرعات برادلي تُعد من بين أحدث تقنيات القوات المسلحة الأمريكية في مجال المركبات المدرعة وتتمتع بموثوقية وفعالية في ساحة المعركة.

تختلف تسليح مدرعات برادلي وفقًا للإصدارات والتحديثات التي تمر بها على مر الزمن. إليك نظرة عامة على التسليح الشائع للمدرعة برادلي:

1. مدفع M242 Bushmaster: يحمل مدفع M242 عيار 25 ملم، وهو مدفع أوتوماتيكي سريع الاطلاق يستخدم للقتال المباشر ضد الأهداف البرية والجوية الخفيفة.

2. مدفع ثانوي: بعض الإصدارات من مدرعة برادلي تحمل مدفعًا ثانويًا عيار 7.62 ملم لدعم النار الرشاشة.

3. صواريخ TOW: تم تجهيز المدرعات برادلي بنظام إطلاق صواريخ مضادة للدروع من نوع TOW (Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided) لمهاجمة الأهداف الدباباتية على مسافات بعيدة.

4. نظام حماية نشط: تحتوي بعض الإصدارات الحديثة على نظام حماية نشط يسمى “Iron Fist” للتصدي للصواريخ والقذائف المعادية.

– مدرعات سترايكر (Stryker)

ومن المحتمل أن تشمل الصفقة كذلك مدرعات سترايكر (Stryker) وهي سلسلة من المركبات المدرعة العسكرية التي تستخدمها القوات المسلحة الأمريكية. تم تطويرها وتصميمها بواسطة شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز (General Dynamics Land Systems) وهي مستوحاة من عربات العجلات المدرعة السويدية من طراز Piranha V.

تتميز مدرعات سترايكر بقدرتها على التحرك بسرعة على الطرقات والتضاريس المختلفة، وتوفر حماية جيدة للطاقم والركاب الموجودين فيها. تستخدم في مجموعة متنوعة من الأدوار العسكرية، بما في ذلك المشاة المدرعة، ونقل القوات، والإسناد الناري، والاستطلاع، والقيادة والتحكم.

تتوفر مدرعات سترايكر بعدة تكوينات مختلفة تتنوع في الأسلحة والمهام. وتشمل بعض هذه التكوينات:

1. سترايكر القتالية (Stryker Infantry Carrier Vehicle): تستخدم لنقل الجنود المشاة وتقديم الدعم الناري للقوات البرية.

2. سترايكر الألغام (Stryker Mobile Gun System): مزودة بمدفع عيار 105 ملم لدعم القوات المشاة ومواجهة الأهداف الأرضية.

3. سترايكر القوة النارية (Stryker Fire Support Vehicle): تحمل نظام مدفعي متطور يوفر دعمًا ناريًا للقوات المشاة والقوات البرية.

4. سترايكر الإسعاف (Stryker Medical Evacuation Vehicle): تستخدم لإجلاء ونقل الجرحى والمصابين من ساحات المعركة.

تعتبر مدرعات سترايكر جزءًا هامًا من قدرات القوات المسلحة الأمريكية وتستخدم على نطاق واسع في مختلف المهام العسكرية، سواء في الداخل أو خارج الولايات المتحدة.

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